In Überschallgeschwindigkeit: Der norwegische Tennisspieler Casper Ruud schlägt bei den Barcelona Open kräftig gegen den Ball. Ruud gewinnt klar gegen den Italiener Matteo Arnaldi und erreicht das Halbfinale.

Kopfball: Faris Moumbagna (rechts), Stürmer von Olympique Marseille, köpft im Viertelfinal-Rückspiel der Europa League gegen Benfica Lissabon das erste Tor seiner Mannschaft.

Der Schwerkraft trotzen: Der Deutsche Alan Fédit nimmt am Weltcupfinale im Flügelsegeln in Leucate in Südfrankreich teil.

Stellung halten: Sicherheitsbeamte positionieren sich am Rande der Formel-1-Strecke des Großen Preises von China auf dem Shanghai International Circuit.

Zeremoniell: Der griechische Ruderer Stefanos Ntouskos erhält als Fackelträger für die Olympischen Spiele in Paris in der archäologischen Stätte des antiken Olympia die Flamme von der Schauspielerin Mary Mina.

Weg damit: Jos Buttler von den Rajasthan Royals verabschiedet sich nach dem Sieg seiner Mannschaft gegen die Kolkata Knight Riders im Indian-Premier-League-Kricketspiel in Kolkata von seiner Sportausrüstung.