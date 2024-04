Wie der heilige Gral: Ob Basketballspieler Justin Simon von Paris Basketball (rechts) oder Axel Julien von JL Bourg Basket (links) dem Ball hier näher ist, lässt sich schwer sagen. Am Ende aber gewann die Pariser Mannschaft das Eurocup-Finale im französischen Bourg-en-Bresse.

(Foto: Valery Hache/AFP)

Voll im Saft: Nach seinem Sieg im Halbfinale der Monte Carlo Masters gegen den Italiener Jannik Sinner holt der griechische Tennisspieler Stefanos Tsitsipas zu einer Geste der Freude aus.

(Foto: Olivier Chassignole/AFP)

Große Enttäuschung: Das Maskottchen des französischen Basketballvereins JL Bourg sitzt nach deren Niederlage gegen Paris im Eurocup-Finale in einer Ecke der Ekinox Arena in Bourg-en-Bresse in Frankreich, wo das Spiel ausgetragen wurde.

(Foto: Jose Jordan/AFP)

Jubellauf: Die spanische Handballspielerin Soledad López Jiménez freut sich über ein Tor während des Qualifikationsspiels für die Olympischen Spiele 2024 zwischen der Tschechischen Republik und Spanien im Palacio de Deportes im spanischen Torrevieja.

(Foto: Romain Perrocheau/AFP)

Verbissen: Der Gedrängehalb der englischen Harlequins Will Porter (rechts) wird von dem Außendreiviertel auf der linken Seite der französischen Union Bordeaux Bègles Louis Bielle-Biarrey (links) angegriffen. Es geht um den Viertelfinalsieg des European Rugby Champions Cup.