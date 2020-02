Jordan Torunarigha von Hertha BSC wehrt sich gegen die Verharmlosung von Rassismus. "Hab selten sowas Dummes gelesen!", schrieb der 22-Jährige vom Berliner Bundesligisten bei Twitter und verlinkte einen Text der Online-Plattform novo-argumente.com. In dem Artikel des Berliner Wissenschaftlers Prof. Dr. Stefan Chatrath heißt es unter anderem: "Fußballer, die professionell spielen, müssen Beleidigungen aushalten, das gehört dazu."

Konkret beschrieb Chatrath, der auch Stellvertretender Vorsitzender der wissenschaftlichen Kommission des Landessportbundes Berlin ist, unter der Überschrift "Die Leiden des jungen Torunarigha" auch die Vorfälle zuletzt beim DFB-Pokal-Achtelfinalspiel bei Schalke 04. Dort war der gebürtige Chemnitzer nach eigenen Aussagen rassistisch beleidigt worden.

"Ja, das mag wehtun, aber die Vorfälle ereigneten sich in einem Fußballstadion, wo es dazugehört, dass der Gegner mit Spott und Häme überzogen wird", schrieb Chatrath: "Natürlich kann ich es auch nicht schönreden, wenn im Stadion jemand Affengeräusche nachahmt, um schwarze Spieler zu beschimpfen. Das ist rassistisch, keine Frage."

Der Text könnte für Chatrath, der für eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen war, Folgen haben. Wie der Landessportbund auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mitteilte, wird das Präsidium am Mittwoch "über den Verbleib von Herrn Chatrath in der Wissenschaftlichen Kommission entscheiden". LSB-Präsident Thomas Härtel erklärte: Die Äußerungen Chatraths seien unvereinbar mit dem Leitbild des Landessportbunds. Dieses würde sich gegen "jegliche Form von Diskriminierung, Extremismus, Gewalt und Missbrauch" richten und "Sport als Einladung an alle" verstehen.