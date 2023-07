Beim Isar Beach Cup sind mehr als 110 Mannschaften am DHB-Stützpunkt des TSV Ismaning am Start, was neben einer immensen Logistik auch Sport allererster Güte bringt.

Es sind beeindruckende Zahlen, die der Bundestrainer der Beachhandballerinnen da parat hat: "Es waren in der Spitze mehr als 110 Mannschaften", berichtet Alexander Novakovic, der neben seiner Funktion beim Deutschen Handballbund (DHB) in der Abteilungsleitung des TSV Ismaning ist und federführend den dreitägigen Isar Beach Cup organisiert hat. Dieses Turnier zählt im Rahmen der German Beach Open zur Qualifikation für die deutsche Meisterschaft, die am kommenden Wochenende in Cuxhaven stattfinden wird. Nur in einem Punkt präsentierte sich der TSV Ismaning dabei nicht als vorbildlicher Gastgeber, denn das Frauenturnier gewannen "die Brüder Ismaning" mit 2:0 gegen die Caipirinhas aus Erlangen. Gewertet werden jeweils die Halbzeiten. Steht es nach diesen 1:1, geht es sofort in einen Shootout. Eben diesen gewannen die 12 Monkeys Köln im Männerfinale gegen die Beachmopeten.

Wie hoch das Niveau dieses Turniers einzuschätzen war, belegt die Tatsache, dass die deutschen Beachhandballerinnen Welt- und Europameister sind, die Männer immerhin EM-Zweite. Gerade der Aufstieg der Frauen hat viel mit dem Standort Ismaning und dem Bundestrainer Novakovic zu tun, der seit 2015 im Amt ist und in Ismaning den DHB-Bundestützpunkt unterhält. Zudem gibt es in unmittelbarer Nachbarschaft ein weiteres erstklassiges Team, die Beach-Bazis in Schleißheim, den aktuellen deutschen Meister. Die Nationalmannschaft wird zum Großteil mit Spielerinnen aus dem Münchner Raum bestückt.

Detailansicht öffnen Ein bisschen Spaß und Abkühlung muss auch sein. (Foto: Catherina Hess/SZ)

Und Novakovic hat noch ein paar beeindruckende Zahlen: 1800 Sportler waren an den drei Tagen im Sand zugange, Verköstigung, Organisation und Infrastruktur waren folglich "eine unglaubliche Herausforderung", so Novakovic, weshalb er dem Organisationsteam um Philip Perse gar nicht genug danken könne.