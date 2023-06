Nach dem Wechsel in die NBA verzichtet das französische Ausnahmetalent Victor Wembanyama auf die Teilnahme an der Basketball-WM. Die Entscheidung sei "schwierig" gewesen, sagte der Zugang der San Antonio Spurs der L'Equipe. Die Spurs hatten den 19-Jährigen zuletzt an Draft-Position eins ausgewählt, der 2,24 Meter große Center muss den Sommer nun anders planen. Sein Rückzug vom WM-Turnier in Japan, Indonesien und den Philippinen (ab 25. August) sei den kommenden Belastungen geschuldet. Wembanyama wechselt aus seiner Heimat von den Boulogne-Levalloism Metropolitans 92 nach Texas. Sein ehemaliger Klubtrainer Vincent Collet ist auch Frankreichs Nationalcoach. Wembanyama hatte bis zuletzt die Bereitschaft signalisiert, bei der WM zu spielen.