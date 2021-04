Für die Basketballer des TSV Oberhaching Tropics ist die zweite Bundesliga ProB zwar seit geraumer Zeit beendet, doch hinter den Kulissen wird eifrig gearbeitet. Weil es wegen der durch die Corona-Pandemie beeinträchtigten Saison keine Absteiger gab, blieben den Tropics Playdowns erspart und Sportdirektor und Trainer Mario Matic kann die erste Vertragsverlängerung vermelden: In Peter Zeis wird ein wichtiger Baustein im Teamgefüge auch kommende Saison das gelbe Trikot der Oberhachinger tragen. In der abgelaufenen Saison hat der 31-jährige Dreierspezialist mit einem Schnitt von 9,8 Punkten und 3,4 Rebounds pro Spiel überzeugt. Matic ist froh, den 1,97 Meter großen Flügelspieler, der für Bayreuth mehrere Jahre in der erste Liga gespielt hat, zu halten: "Auch wenn wir den Kader etwas umkrempeln werden, ist uns wichtig, den Stamm zu halten und so für Kontinuität zu sorgen."