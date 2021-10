Das Verletzungspech bleibt Würzburgs Basketballern treu: Wegen Knieproblemen muss sich Luciano Parodi nach Klubangaben einem kleineren arthroskopischen Eingriff unterziehen. Der Spielmacher aus Uruguay fehlt dem Erstligisten daher voraussichtlich für weitere sechs bis acht Wochen. Auf seiner Position wird bis Ende Dezember ein erfahrener US-Amerikaner aushelfen, der in der BBL schon für Lugwigsburg gespielt hat. Kerron Johnson war dort 2014/2015 und 2017/2018 als Point Guard aktiv. Der 31-Jährige ist am Freitag in Würzburg eingetroffen, hat alle Medizinchecks absolviert und einen Zweimonatsvertrag unterschrieben. Ob er schon am Samstag in Heidelberg zum Einsatz kommt, ist unklar. "Kerron Johnson ist guter Typ und ein absoluter Wettkämpfer, der immer gewinnen will", sagt Headcoach Denis Wucherer: "Er wird bei uns gut reinpassen und ist der Typ Spieler, der seine Mitspieler besser macht, aber auch selbst punkten kann." Johnson, 1,83 Meter groß, hat schon in Neuseeland, Frankreich, Polen, Italien, Israel und Rumänien als Profi gespielt. Zuletzt hatten die Würzburger auch für den verletzten Center Nicolas Carvacho Ersatz benötigt und im Polen Tomasz Gielo gefunden.