Dirk Nowitzki (deutsche Basketball-Legende): "Weltmeister!!! Unfassbar! Was für ein Team!!!!!"

Robin Benzing (Ex-Kapitän Basketball-Nationalmannschaft): "Wir sind Weltmeister! Wenn ich die Bilder sehe, kommen mir fast die Tränen. Die Mannschaft hat so einen Willen gezeigt, sie ist im Turnier immer besser geworden. Es ist einfach unglaublich. Meine Hochachtung an Dennis, ich freue mich sehr, dass er jetzt am Ziel angekommen ist. Er ist wirklich gewachsen. Wie er die Mannschaft die letzten Jahre getragen hat - was für ein Anführer!"

Marko Pesic (Geschäftsführer FC Bayern Basketball): "Glückwunsch an die deutsche Mannschaft zu einem historischen Sieg. Ungeschlagen durch die Weltmeisterschaft zu kommen, ist etwas ganz Besonderes, vielleicht einzigartig."

Pau Gasol (Spanischer Ex-Weltmeister und -NBA-Profi): "Was für einen fantastischen Basketballtag wir erlebt haben. Glückwunsch an Deutschland zum Weltmeistertitel."

DOSB: "Die deutschen Basketballer schreiben Sportgeschichte und sind erstmals #Weltmeister. Das Team vom @DBB_Basketball besiegte Serbien im Finale mit 83:77. Herzlichen Glückwunsch!"

Basketball Bundesliga: "GERMAN BASKETBALL IS MAD SEXY. DEUTSCHLAND IST WELTMEISTER."

NBA: "Job erledigt. Deutschland gewinnt seinen ersten FIBA-WM-Titel."

Toni Kroos (Fußball-Weltmeister 2014): "Es ist irre! So stolz!"

Bastian Schweinsteiger (Fußball-Weltmeister 2014): "WELTMEISTER - Eine unglaubliche Leistung!"

Mats Hummels (Fußball-Weltmeister 2014): "WORLD CHAMPIONS OF GERMANY."

Herbert Hainer (Präsident des FC Bayern): "Dieser Titel ist sagenhaft, kaum zu fassen, das ist nichts anderes als eine unglaubliche sportliche Sensation und wir sind wirklich sprachlos. Viele tausend Glückwünsche an dieses unglaubliche Team, wir in München sind einfach nur stolz auf Andi Obst, Isaac Bonga und Niels Giffey, dieser Bayern-Block hat mit der gesamten Mannschaft und Coach Herbert Historisches geleistet."

Borussia Dortmund: "Deutsche Sportgeschichte geschrieben! Ganz große Klasse - Glückwunsch, Männer!"

Eintracht Braunschweig: "Braunschweig ist Weltmeister" (...) "Großer Fight, großer Sport und eine herausragende Mannschsftsleistung - Respekt dafür!"

Jörg Roßkopf (Tischtennis-Bundestrainer): "Es ist natürlich eine absolute Sensation. Aber dieser Erfolg hatte sich in den letzten Jahren bereits angebahnt, da es eine tolle Mannschaft ist mit sehr, sehr guten Spielern, die in Amerika Fuß fassen konnten und in der NBA auch gut spielen. Das Halbfinale gegen die USA und nun auch das Finale zu gewinnen, ist wirklich ein echt tolles Ergebnis. Es ist wieder ein Weltmeistertitel für Deutschland, und das ist sehr, sehr cool."

Robert Harting (Diskus-Olympiasieger ): "Ich will auf jeden Fall und genau jetzt, Basketball spielen."

Franz Reindl (Eishockey-Ikone ): "Unfassbare Leistung, Zusammenhalt, Leidenschaft. Ganz großer Sport."

Olaf Scholz (Bundeskanzler): "Weltmeister! Sensationell, historisch und so verdient. Herzlichen Glückwunsch."

Nancy Faeser (Bundesinnenministerin): "Wow!! Weltmeister! Richtig stark! Eine unglaubliche Teamleistung. Herzlichen Glückwunsch!"

Annalena Baerbock (Bundesaußenministerin): "Was für ein Mega-Spiel. #Fantastisch. Herzlichen Glückwunsch."