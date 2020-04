Die Angels Nördlingen haben für die kommende Saison in der Basketball-Bundesliga Anneke Schlüter verpflichtet. Die 26-Jährige unterschrieb einen Einjahresvertrag. Nach ihrer Zeit in den USA im NCAA-Team der Bradley University spielte Schlüter in England im Uniteam der Oaklands Wolves in der ersten englischen Liga. Mit fast 16 Punkten im Schnitt führte sie ihr Team im Scoring an. Schlüter () wohnt derzeit aufgrund der Corona-Pandemie bei ihren Eltern in Ulm. "So lag es nahe, mit ihr in Kontakt zu treten und sie nach Nördlingen zu holen", sagte Angels-Sportleiter Kurt Wittmann, zumal Schlüter im Nachwuchsbereich bereits in Nördlingen spielte. "Aufgrund des Lock-Outs in England weilte Schlüter gerade bei ihren Eltern in Ulm. So lag es nahe, mit ihr in Kontakt zu treten und sie nach Nördlingen zu holen." Eine deutsche Spielerin mit der Erfahrung aus vier Jahren US-College und zwei Saisons im europäischen Ausland passe "unglaublich gut in die Philosophie" des Klubs, findet Wittmann: "An ihrer Seite können weitere junge deutsche Athletinnen wachsen und sich entwickeln."