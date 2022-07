Von SZ

Die Basketballer des FC Bayern München setzen "auf Kontinuität", wie sie am Freitag betonten. Klingt vielleicht seltsam, da sie in Leon Radosevic und Nihad Djedovic zuletzt zwei langjährige Stützen gehen ließen, bezog sich aber auf einen anderen: Nick Weiler-Babb wird in München bleiben, wo zuletzt auch Augustine Rubit seinen Vertrag verlängert hat. Weiler-Babb, der 26-jährige Guard, war zuletzt Münchens Schlüsselspieler in Bundesliga und Euroleague, sein Verbleib hatte Priorität. Und weil er gleich bis 2024 unterschrieben hat, könnte er sogar den neuen SAP-Garden miterleben - die Fertigstellung der neuen Halle soll sich nämlich bis dahin weiter verzögern.