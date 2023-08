Basketballerin Satou Sabally hat beim 91:81-Erfolg der Dallas Wings über die Connecticut Sun am Samstag (Ortszeit) einen Karrierebestwert erreicht. Die Berlinerin erzielte 28 Punkte, holte acht Rebounds und kam auf fünf Steals. Es war das elfte Saisonspiel der 25-Jährigen mit mehr als 20 Punkten. Zum 16. Mal in dieser Saison erzielte die Nationalspielerin eine hundertprozentige Freiwurf-Ausbeute - sie traf neun von neun Versuchen. Dallas ist in der nordamerikanischen Basketball-Liga WNBA Vierter, hat aber gegen die drei Teams auf den drei vorderen Tabellenplätzen - Las Vegas Aces, New York Liberty und Connecticut - gewonnen.