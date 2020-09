Trotz einer starken Leistung von Basketball-Nationalspielerin Satou Sabally haben die Dallas Wings in der US-Profiliga WNBA einen weiteren Rückschlag im Kampf um die Playoffs hinnehmen müssen. Im drittletzten Spiel der regulären Saison verlor das Team aus Texas mit 95:107 gegen Ligaprimus Seattle Storm, dabei war Sabally mit 25 Punkten die beste Schützin. Mit einer Bilanz von bislang sieben Siegen und 13 Niederlagen belegen die Wings in der Tabelle Rang acht, können aber bis zum letzten Spieltag am Sonntag noch vom letzten Playoff-Platz verdrängt werden.