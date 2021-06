Der FC Bayern hat Basketballtalent Matej Rudan, 20, verliehen. Der Power Forward soll in den kommenden zwei Spielzeiten bei KK Mega Basket in Belgrad Erfahrung sammeln, teilte der Klub mit. Beim serbischen Meisterschaftszweiten spielten schon Profis, die später zu Ausnahmeathlten wurden wie Nikola Jokic, in diesem Jahr als Spieler der Saison der NBA ausgezeichnet. Rudan hatte in der Saison sein Debüt bei den Bayern-Profis gegeben und war in der Liga und im DBB-Pokal 14 Mal zum Einsatz gekommen.