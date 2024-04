Die Eigner Angels Nördlingen bangen weiter um ihre Bundesliga-Zukunft. Am Sonntag erneuerte der Vorstand der Basketballerinnen einen entsprechenden Spendenaufruf. Das Team hat seine 16. Erstligasaison in Serie als Hauptrundenfünfter und Pokalfinalist abgeschlossen, bereits vor dem Aus im Playoff-Viertelfinale aber finanzielle Probleme publik gemacht. Ohne mindestens 75 000 Euro zusätzlich könne man mit den neuen Auflagen (gefordert werden unter anderem zwei hauptamtliche Mitarbeiter für Verwaltung und Nachwuchstraining sowie ein Hallenboden, auf dem nur Basketballlinien zu sehen sind) keine Lizenz mehr beantragen - weder für die erste noch die zweite Liga. Inzwischen seien zwar zwei Drittel der Summe zusammengekommen, heißt es nun, am Kader werde gearbeitet und die Lizenzunterlagen habe man zusammen - die Frist zu deren Abgabe und damit zum Finanzierungsnachweis endet aber bereits an diesem Mittwoch.