Der FC Bayern hat für die kommende Basketball-Saison einen weiteren Zugang präsentiert. Die Münchner nahmen den amerikanischen Power Forward JaJuan Johnson unter Vertrag. Der 31-Jährige kommt von Bahcesehir Istanbul, wo er nach seinen Stationen beim türkischen Ligarivalen Darussafaka und Lokomotiv Kuban Krasnodar in Russland spielte. Mit Darüssafaka hatte der 2,08 Meter große Johnson 2018 den Eurocup gewonnen. Er ist nach Wade Baldwin und Malcolm Thomas der dritte Neuzugang der Bayern und der dritte Profi mit NBA-Erfahrung: Johnson spielte in der Saison 2011/12 für die Boston Celtics. "JaJuan ist ein sehr gut ausgebildeter, versierter und vielseitiger Power Forward. Er wird dazu beitragen, unseren Korb besser abzusichern, und uns dazu in der Offense mit seinen exzellenten Scoring-Fähigkeiten und seiner Athletik pushen", sagte Sportchef Daniele Baiesi. "Er will sich jetzt als Euroleague-Spieler beweisen und das trauen wir ihm unbedingt zu." Bei den Bayern soll Johnson helfen, die Weggänge von Danilo Barthel (Fenerbahce Istanbul) und Center Monroe (Khimki Moskau) zu kompensieren. Zudem sind sich die Münchner offenbar mit dem 24-jährigen Guard Nick Weiler-Babb einig, der von den Riesen Ludwigsburg kommt. Mit seinem ehemaligen Team hatte er noch tatkräftig mitgeholfen, den Meister zu entthronen und aus dem Finalturnier zu werfen.