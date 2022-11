Die Basketballer des FC Bayern München stehen kurz vor einer Verpflichtung von Nationalspieler Niels Giffey. Zwar wollte Headcoach Andrea Trinchieri am Sonntag nach dem 81:68-Erfolg gegen Bayreuth die Gerüchte aus Spanien nicht kommentieren. Nach SZ-Informationen ist der Transfer des 31-Jährigen im Laufe des Wochenendes aber deutlich näher gerückt. Dabei stand der 92-malige Nationalspieler am vergangenen Samstag noch für CB Murcia in Spanien auf dem Parkett. Die Verpflichtung des zwei Meter großen Forwards wäre gleichbedeutend mit einer Kampfansage an Alba Berlin bezüglich der Vormachtstellung im deutschen Basketball. In Isaac Bonga und Elias Harris hatten die Bayern bereits vor Saisonbeginn zwei deutsche Nationalspieler verpflichtet, in Giffey käme ein Spieler hinzu, der von Alba Berlin ausgebildet wurde und viel Erfahrung mitbringt - und der zudem der Neffe der Regierenden Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) ist. Kommenden Donnerstag treten die Münchner zum Euroleague-Spiel in Berlin an, der Sechzehnte reist dabei zum Tabellenachten.