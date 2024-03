Basketball:Maxi Kleber verzichtet auf Olympia

Basketballprofi Maximilian Kleber wird nach der WM auch an den Olympischen Spielen nicht teilnehmen. Dies erklärte der 32 Jahre alte Würzburger in einem Interview bei Ran. Der Profi der Dallas Mavericks hatte im vergangenen Sommer nach einem verbalen Disput mit Kapitän Dennis Schröder auf eine WM-Teilnahme in Asien verzichtet. "Manche Sachen sollen einfach nicht sein. Jeder geht seinen eigenen Weg. Ich konzentriere mich jetzt erst mal auf die NBA-Saison", sagte Kleber, dessen Mavericks um die Teilnahme an den Playoffs in der nordamerikanischen Profiliga NBA kämpfen.