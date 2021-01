Der Bamberger Basketball-Trainer Johan Roijakkers hat mit einen seiner Spieler harsch kritisiert. Nach der 78:85-Heimniederlage der Franken am Sonntag gegen Oldenburg sagte der Coach über Kenneth Ogbe (links, ), der die Partie ohne Einsatz auf der Bank gesessen hatte: "Einen Spieler, der so unglaublich schlecht ist, kann ich nicht gebrauchen." Der 26 Jahre alte deutsche Flügelspieler war im Sommer mit Alba Berlin Meister geworden, hatte beim Finalturnier regelmäßig gespielt und bei den Hauptstädtern insgesamt überzeugt. Dann wechselte er nach Oberfranken - wo der Coach nicht zufrieden ist. Roijakkers verwies am Wochenende auf eine Statistik, wonach von 197 bislang eingesetzten Spielern in der Bundesliga nur drei schlechter seien als Ogbe. "Hast du gesehen, wie er bis jetzt hier rumläuft?", fragte der Trainer auf der Pressekonferenz. Ogbe habe "keine Lust, keine Körperspannung", und das jeden Tag im Training. Er habe Schwierigkeiten, im Training seine Leistung zu bringen. "Dann wird man als Trainer ein bisschen müde und muss mal was anderes probieren", sagte Roijakkers.