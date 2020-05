Der Basketball-Bundesligist BG Göttingen muss beim angestrebten Finalturnier um die Meisterschaft auf einen weiteren Spieler aus den USA verzichten. Nach Dylan Osetkowski und Adam Waleskowski will auch Spielmacher Kyan Anderson nicht mehr für die Niedersachsen auflaufen. Als Ersatz für die Abgänge gab der Verein am Mittwoch die Verpflichtung von zwei niederländischen Profis bekannt. Aufbauspieler Leon Williams kommt von Donar Groningen, er war bereits von 2016 bis 2018 für Göttingen aktiv; Center Jito Kok spielte zuletzt in Belgien für Mechelen. Damit ist der Kader für das Anfang Juni in München geplante Turnier vollständig. Dort würde Göttingen in der Gruppe A auf Bayern München, Crailsheim, Oldenburg und Ulm treffen, sofern die Behörden das Turnier genehmigen.