Die Basketballer des FC Bayern haben sich von Center Freddie Gillespie getrennt. Wie der Bundesligist am Montag mitteilte, wechselt der 26-jährige US-Amerikaner nach anderthalb Jahren in München zum serbischen Euroleague-Teilnehmer Roter Stern Belgrad. "Freddie war großartig auf und neben dem Court. Doch manchmal passiert es eben, dass ein Spieler aufgrund einer tiefen Rotation nicht zufrieden sein kann mit seiner Rolle, und das war zuletzt bei Freddie der Fall", sagte Sportdirektor Daniele Baiesi über Gillespie. "Wir wünschen ihm das Allerbeste für sein nächstes Abenteuer."

Der 2,06 Meter große Defensivspezialist war im Sommer 2022 vom Aufbauteam des NBA-Vereins Memphis Grizzlies gekommen: "Es war auf dem Court nicht immer einfach, aber es hat sich alles gelohnt. Ich werde immer dankbar für meine Zeit in München sein", sagte Gillespie, der für die Münchner 47 Euroleague-Partien und 41 Bundesligaspiele absolvierte. Zuletzt blieben die Einsatzzeiten des Centers mit den langen Armen, deren Spannweite auf 2,30 Meter taxiert wird, unter dem neuen Trainer Pablo Laso indes überschaubar - was sich spätestens nach dem Wechsel des ehemaligen NBA-Champions Serge Ibaka an die Isar andeutete. Weil Gillespie sich mit dieser Rolle nicht anfreunden wollte und einige Euroleague-Konkurrenten die Fühler ausstreckten, ging der Wechsel nun sehr schnell über die Bühne. Ein Wiedersehen steht aber bald auf dem Programm: Im Euroleague-Heimspiel der Münchner gegen Roter Stern am 1. März im BMW Park.