Basketball-Weltmeister Franz Wagner hat Orlando Magic bei seinem Comeback nach Verletzungspause zum Heimsieg gegen die Miami Heat geführt. Der 22-Jährige hatte aufgrund einer Knöchelverletzung acht Spiele pausiert, am Sonntag steuerte er im Duell zweier NBA-Teams aus Florida 19 Punkte und fünf Assists zum 105:87-Erfolg bei. Bruder Moritz Wagner kam auf acht Zähler und vier Rebounds. Für Orlando war es in der nordamerikanischen Profiliga der 23. Sieg im 43. Saisonspiel und ein wichtiger im Rennen um die direkte Play-off-Teilnahme: Orlando liegt im Osten auf Rang acht. Miami, für das Bam Adebayo mit 22 Punkten bester Werfer war, hat mit 24:19 Siegen noch den sechsten Rang inne, der einen Platz in der Meisterrunde bedeuten würde.