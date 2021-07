Die Basketballer des FC Bayern München haben die Verpflichtung von Aufbauspieler Corey Walden bestätigt. Der 28-jährige US-Amerikaner hat beim deutschen Pokalsieger einen Zweijahresvertrag unterschrieben. Walden kam vergangene Saison für den serbischen Adria-Champion Roter Stern Belgrad auf durchschnittlich 10,5 Punkte und 1,8 Rebounds in der Euroleague. In der Adriatic League waren es elf Zähler pro Partie bei einer Dreier-Quote von knapp 41 Prozent. Den FCB-Trainer Andrea Trinchieri kennt Walden noch aus der Saison 2019/20 bei Partizan Belgrad. "Wir hatten eine geniale Saison und standen in jeder Liga oben bis zum Abbruch, die Verbindung damals war sehr stark", sagte Walden. "Ich will und werde auch jetzt in München dort helfen, wo ich gebraucht werde." Walden stehe "seit Längerem auf unserer Shortlist", berichtete FCB-Sportdirektor Daniele Baiesi. "Er kennt das Trinchieri-System, ist eine super Ergänzung für unser Playmaking und zudem eine Verstärkung in der Verteidigung gegen den Ball. Er ist eine Basketball-Persönlichkeit und ein exzellenter Teamplayer - wir sind superhappy, dass er zu uns kommt."