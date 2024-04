Für die Basketballer von Bayern München hat sich auch die letzte kleine Hoffnung auf den Einzug in die Playoffs zerschlagen. Am 33. und vorletzten Spieltag der Hauptrunde verloren die Bayern daheim gegen Panathinaikos Athen 75:82 (36:40) und haben auch rechnerisch keine Chance mehr auf Platz zehn. Dieser hätte noch zur Teilnahme am Play-in berechtigt. Schon nach dem Sieg von Efes Istanbul am früheren Freitagabend bei Fenerbahce war Bayern aus dem Rennen um Platz zehn, dennoch zeigte die Mannschaft von Trainer Pablo Laso eine kämpferisch starke Leistung - belohnte sich wie so oft in dieser Saison aber nicht. Im Schlussviertel führten die Bayern mit 65:63 und glichen zum 70:70 aus, danach drehten die bereits für die Playoffs qualifizierten Griechen aber auf. Nick Weiler-Babb (15 Punkte) und Serge Ibaka (14) waren die besten Werfer der Bayern, der langjährige NBA-Profi Kendrick Nunn kam für Athen auf 17 Zähler.