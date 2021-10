582 Tage nach dem letzten heimischen Euroleague-Auftritt vor Zuschauern empfangen die Basketballer des FC Bayern München wieder Publikum in der Königsklasse - und einen der renommiertesten Gegner. Der FC Barcelona gastiert an diesem Donnerstag (20.30 Uhr) mit seinem Spitzenensemble in München, angeführt von Nikola Mirotic, der 319 Mal in der NBA auftrat und als bestbezahlter Profi in Europa gilt. Fehlen wird dem spanischen Meister und Pokalsieger Alex Abrines (Knieprobleme), was Trainer Sarunas Jasikevicius verschmerzen dürfte. Zumal den Bayern ein Spieler-Sextett fehlt. Trotzdem freut sich Coach Andrea Trinchieri auf das Duell: "Es wird ein tolles Gefühl, wieder ein Euroleague-Spiel vor den eigenen Fans zu haben. Überhaupt ist das ein großes Spiel: gegen ein großartiges Team mit einem großartigen Coach. Sie haben im ersten Spiel den deutschen Meister einfach so zerstört." 64:96 verlor Alba Berlin am Freitag in Barcelona. Im BBL-Pokal-Viertelfinale (13./14. November) trifft der FCB nach dem Sieg über Bamberg auswärts auf Chemnitz, Würzburg tritt in Crailsheim an.