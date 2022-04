Die Basketballer des FC Bayern München starten als Tabellenachter in die Euroleague-Playoffs und treffen dort im Viertelfinale auf Titelfavorit FC Barcelona. Durch die 76:81-Niederlage am Mittwoch bei Anadolu Efes Istanbul kann sich der Bundesligist einen Spieltag vor Ende der Hauptrunde bei einer Bilanz von 13:14-Siegen nicht mehr verbessern. Zum Abschluss gastiert das Team von Trainer Andrea Trinchieri am Freitag bei Real Madrid.