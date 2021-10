Der Bann ist gebrochen, die Basketballer des FC Bayern haben bei Zalgiris Kaunas mit 75:73 Punkten gewonnen und damit ihren ersten Sieg in der Euroleague geholt. Obwohl sich die Reihen im Lazarett der Bayern zusehends lichten, zeigten die Gäste ein miserables erstes Viertel. Jeder Fehlwurf oder Ballverlust schien die Spieler zu verunsichern - und davon gab es viele. Die Gastgeber nahmen die Geschenke gerne an und führten nach zehn Minuten mit 24:13. Immerhin kämpften die indisponierten Münchner und blieben zur Halbzeit mit 27:39 in Reichweite. Und einmal mehr fand Trainer Andrea Trinchieri die richtigen Worte in der Kabine, sein Team hatte vor dem letzten Viertel auf 52:55 verkürzt. Vor allem der von Covid genesene Vladimir Lucic, der sein erstes Saisonspiel absolvierte, ging voran und war mit 17 Punkten Topscorer. Neben dem Co-Kapitän trafen Deshaun Thomas (15), Darrun Hilliard (14) und Corey Walden (11) zweistellig.