Die Entscheidung, ob die Saison in der Basketball-Bundesliga fortgesetzt wird, fällt wohl Anfang der kommenden Woche. Am Dienstag soll das Kabinett der bayerischen Landesregierung über das Hygiene- und Sicherheitskonzept der Liga beraten. Findet es Zustimmung, will die Liga ihren Meister in einem Zehner-Turnier in München ermitteln. Das Turnier soll am ersten Juni-Wochenende beginnen und am 28. Juni enden. Um den Vereinen im Vorfeld rund drei Wochen Vorbereitungszeit zu geben, hatte die Liga bislang den 18. Mai als letztmöglichen Termin für eine Zustimmung seitens der Politik genannt. Aber auch die Gesundheitsämter

an den Standorten der teilnehmenden Klubs müssten den Vereinen eine Rückkehr ins Training noch erlauben.