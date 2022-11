Von SID, Köln

Bayern München hat beim Debüt von EM-Held Niels Giffey das deutsche Duell in der Basketball-Königsklasse gegen Alba Berlin gewonnen. Das Team von Coach Andrea Trinchieri feierte mit einem hart erkämpften 79:77 (45:39) beim deutschen Meister den zweiten Euroleague-Sieg in Serie. Der Ex-Berliner Giffey erzielte seine ersten drei Punkte für die Bayern. Die Gäste aus München lagen nach dem starken ersten Viertel mit 26:15 vorne, gerieten nach der Pause durch einem 0:13-Lauf aber erstmals in Rückstand. Am Ende reichte es dennoch für die Bayern. Beste Werfer der Münchner waren Nationalspieler Andreas Obst und Augustine Rubit mit je 14 Punkten, bei den Berlinern kam Jaleen Smith auf 20 Zähler. In der Euroleague hatten die Münchner zum Start fünf Niederlagen kassiert, kommen nun aber langsam in Schwung.