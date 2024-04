Basketball-Weltmeister Dennis Schröder hat seine Brooklyn Nets in der NBA mit starker Leistung zum 31. Saisonsieg geführt. Beim 113:103 gegen die Detroit Pistons kam der Braunschweiger auf 24 Punkte, seine drittbeste Ausbeute seit dem Wechsel von Toronto nach New York im Februar. Brooklyn, das keine Chance mehr auf den Playoff-Einzug hat, arbeitet weiter an einem versöhnlichen Saisonabschluss und hat nun fünf der jüngsten sieben Spiele gewonnen. Gegen die Pistons, mit nur 13 Siegen aus 78 Spielen das schlechteste Team der Liga, traf nur Cam Thomas mit 32 Punkten häufiger als Schröder. Dessen ehemaliges Team, die Los Angeles Lakers, darf nach einem 116:97 gegen Cleveland weiter auf die direkte Playoff-Qualifikation hoffen. Die Lakers liegen im Westen auf Platz acht und haben nur noch einen Sieg Rückstand auf den für die K.o.-Runde nötigen sechsten Rang.