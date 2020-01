Bereits am vorletzten Spieltag der zweiten Gruppenphase im Europe Cup haben die Basketballer aus Bayreuth den Einzug ins Viertelfinale perfekt gemacht. Im Gastspiel bei SL Benfica Lissabon siegte die Mannschaft um Kapitän Bastian Doreth am Mittwochabend in Portugals Hauptstadt, vor allem dank einer überzeugenden zweiten Hälfte, 91:77 (34:50) und sicherte sich so im fünften Spiel den vierten Sieg. Damit ist dem Team von Trainer Raoul Korner nicht nur die Runde der letzten acht Mannschaften, sondern auch der erste Platz in Gruppe I sicher.

"Uns war bewusst, dass wir cool bleiben müssten und dass wir durchaus die Qualität haben, auch einen derartigen Rückstand noch zu drehen", sagte Kapitän Doreth. Nach einem guten Start hatten die Bayreuther vor allem mit den Distanzschützen der Portugiesen einige Probleme. Zu Beginn des zweiten Viertels war die Partie zunächst noch ausgeglichen. Die Führung wechselte nahezu in jedem Angriff bis zum 30:29 in der 13. Spielminute. Ab diesem Zeitpunkt lief für die Bayreuther erstmal nichts mehr. Fast sechs Minuten konnte Medi keinen Punkt mehr erzielen und lag zur Halbzeit mit 34:50 zurück. Doch dann blieben die Spieler cool - wie von Doreth gefordert.

Zu Beginn des dritten Viertels, das mit 31:9 gewonnen wurde, gelang direkt ein 16:0-Lauf. Nach weniger als fünf Minuten hatten die Bayreuther die Partie beim 50:50 wieder ausgeglichen. Mit der erneuten Führung mussten sie jedoch bis zum letzten Wurf des Viertels warten, ehe Bryce Alford per Dreier zum 61:59 einnetzte. Bayreuth lag nun in Führung und baute sie bis zum Ende immer weiter aus. "Das Viertelfinale war natürlich unser Ziel und wir wollten dieses auch gleich hier in Portugal klar machen. Wir freuen uns riesig, dass wir die Stadt und den Verein international vertreten dürfen", sagte Doreth, dem 16 Punkte, drei Rebounds und vier Assists gelangen.

Wohin die Reise für die Bayreuther nach dem letzten Gruppenspiel am kommenden Dienstag in eigener Halle gegen Charleroi im Viertelfinale gehen wird, steht noch nicht fest.