Die Niners Chemnitz haben den größten Erfolg ihrer Vereinsgeschichte gefeiert und den Fiba Europe Cup gewonnen. Am Mittwoch verlor der Basketball-Bundesligist das Finalrückspiel bei Bahcesehir College zwar 95:105 (38:55) nach Verlängerung, er hatte sich im Hinspiel in der vergangenen Woche aber mit 85:74 durchgesetzt. Dieses Elf-Punkte-Polster reichte Chemnitz zum Titel. Kaza Kajami-Keane führte die Sachsen mit 29 Punkten an.