Basketball-Bundesligist Alba Berlin bleibt nach einem Kantersieg am 24. Spieltag der BBL gegen die abstiegsbedrohten Tigers Tübingen am Spitzenduo aus Chemnitz und München dran. Beim 112:69 (56:34) vor 10.646 Zuschauern in der Mercedes-Benz-Arena hatten die Berliner nur im ersten Viertel (21:24) Probleme. Anschließend überrollten Weltmeister Johannes Thiemann und Co. den bemitleidenswerten Aufsteiger. Beim sechsten Liga-Sieg nacheinander waren Malte Delow und Martin Hermannsson mit je 17 Punkten die besten Werfer der Partie. In der Tabelle steht Alba mit 16 Siegen und fünf Niederlagen auf Rang drei. Die Tigers bleiben auf Rang 16 und haben einen Sieg Vorsprung auf Heidelberg, das den ersten Abstiegsplatz belegt und im Parallelspiel mit 88:86 (39:44) gegen Mitkonkurrent Rostock Seawolves siegte.