Die ehemalige deutsche Nationalspielerin Levke Brodersen, 25, spielt ab kommender Saison für den Basketball-Bundesligisten Angels Nördlingen. Sie tritt die Nachfolge von Leslie Vorpahl auf der Point-Guard-Position an. Brodersen stammt aus Wyk auf der Insel Föhr und wurde in Saarlouis ausgebildet, wo sie mit 15 Jahren bereits in der Bundesliga auflief. Bei den Royals reifte die Spielmacherin zu einer Führungsspielerin als Kapitänin. Nach mittlerweile zehn Jahren auf höchstem Niveau kann Brodersen eine stattliche Anzahl an Länderspielen vorweisen. Nach der Saison 2017/18 zog es die Lehramtsstudentin ins Ausland, wo sie neben ihrem Studium für den englischen Erstligisten Sheffield auflief.