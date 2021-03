Die Basketballer des FC Bayern München haben in der Euroleague einen Dämpfer im Kampf um die Playoffs kassiert. Der Bundesligist unterlag am Freitagabend beim spanischen Meister Baskonia Vitoria-Gasteiz nach einem völlig verkorksten dritten Viertel 71:78 (33:33). München liegt mit 18 Siegen aus 29 Spielen auf Rang fünf, die besten Acht kommen in die K.-o.-Runde. Bis zur Halbzeit lieferten sich die Teams ein ausgeglichenes Duell. Doch nach dem Wiederbeginn blieben die Gäste fast vier Minuten ohne Punkt, die Spanier legten eine 27:2-Serie hin. Angeführt von Jalen Reynolds (18 Punkte) und Vladimir Lucic (17) kämpften sich die Münchner danach wieder heran, für die Wende reichte es aber nicht mehr.