Die bayerischen Basketball-Bundesligisten haben die erste Runde des modifizierten BBL-Pokals, an dem nun auch Zweitligisten aus der Pro A teilnehmen dürfen, am Wochenende schadlos überstanden. Würzburg besiegte den badischen Pro-A-Klub Karlsruhe Lions auswärts mit 93:81, Bamberg schlug die Artland Dragons 78:67. Der Bundesliga-Absteiger vom vergangenen Jahr, Medi Bayreuth, verpasste hingegen eine Überraschung, das Pro-A-Team unterlag dem Bundesligisten MLP Academics Heidelberg mit 82:89, nachdem es zur Halbzeit noch knapp geführt hatte. Der FC Bayern München greift erst am 14. Oktober mit dem Achtelfinale gegen Oldenburg ins Pokalgeschehen ein.