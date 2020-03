Der Aufsichtsrat des Basketball-Bundesligisten Brose Bamberg hat sich für einen Abbruch der wegen der Coronakrise unterbrochenen Saison in der BBL ausgesprochen. "Wir glauben nicht daran, dass sich die Situation so bessert, dass noch gespielt werden kann", sagte Bambergs Geschäftsführer Arne Dirks im Aktuellen Sportstudio des ZDF. Für den 43-Jährigen ist diese Haltung des Klubs ein klares Zeichen an die Fans und Sponsoren. "Wir wollten klar kommunizieren, dass ein Ende gefunden und in Richtung neue Saison geschaut werden muss", betonte Dirks. Es sei eine riesige Herausforderung, sich neu aufzustellen für die kommende Spielzeit. "Dieser Aufgabe muss man sich so schnell wie möglich stellen und schauen, was das alles für die neue Saison bedeutet", sagte Dirks.