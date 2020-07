Nach Bastian Doreth hat in Andreas Seiferth, 31, ein weiterer wichtiger Spieler seinen Vertrag beim Basketball-Bundesligisten Medi Bayreuth verlängert. Der 2,09 Meter große Center, seit viereinhalb Jahren in Bayreuth, bleibt für zwei weitere Spielzeiten bei den Oberfranken. "Andi ist neben Basti zu einem zweiten Eckpfeiler bei uns geworden, der nicht nur auf dem Spielfeld eine wichtige Rolle innehat, sondern auch alles verkörpert, wofür unsere Organisation steht", sagte Medi-Trainer Raoul Korner. "Ich freue mich sehr, dass es uns gelungen ist, ihn zumindest weitere zwei Jahre in Bayreuth zu haben und unseren Fans und Sponsoren dadurch ein gewisses Maß an Kontinuität und Identifikation bieten zu können."

Geschäftsführer Björn Albrecht kündigte an, Seiferth "begleitend zum Profisport auf die Karriere danach vorzubereiten". Der gebürtige Berliner, der bei Alba ausgebildet wurde und über Trier, die Artland Dragons und den FC Bayern München nach Bayreuth kam, solle "die Möglichkeit bekommen, Einblicke in die Vermarktung und Organisation zu erhalten, um sich für den beruflichen Umstieg zu wappnen, möglicherweise auch bei Medi Bayreuth", erklärte Albrecht. "Ich kann es nicht genug betonen, wie außerordentlich es einzuschätzen ist, einen Kaliber wie Andi Seiferth in dieser Situation in Bayreuth halten zu können."