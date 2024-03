Basketball-Weltmeister Deutschland trifft bereits in der Vorrunde der Olympischen Spiele in Paris auf Gastgeber Frankreich mit Ausnahmetalent Victor Wembanyama. Das ergab die Auslosung der Vorrundengruppen am Dienstagabend in Mies in der Schweiz. Das Team von Bundestrainer Gordon Herbert kann mit der Auslosung für das olympische Turnier in diesem Sommer jedenfalls zufrieden sein. Denn abgesehen von den ambitionierten Gastgebern hätte es aus den anderen beiden Töpfen deutlich schlimmer kommen können. Dennis Schröder und Co. bekommen es außer mit Frankreich auch mit Japan und dem Sieger des Qualifikationsturniers in Riga (2. bis 7. Juli) zu tun. Als dritter Gegner kommen demnach Georgien, die Philippinen, Lettland, Brasilien, Kamerun und Montenegro infrage. Frankreich und Deutschland werden in der Vierergruppe klar favorisiert sein.