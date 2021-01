Der ersatzgeschwächte Meister hält den Rivalen im Spitzenspiel in Schach. Die Münchner verlieren langsam den Anschluss an die Tabellenspitze und rutschen auf Platz fünf ab.

Alba Berlin hat trotz großer Personalprobleme in der Basketball-Bundesliga einen wichtigen Prestigeerfolg gefeiert. Am Sonntag siegten die ersatzgeschwächten Berliner überraschend gegen den Dauerrivalen Bayern München nach einer starken Vorstellung mit 85:72 (39:36). Damit bleibt Alba in der Spitzengruppe der Liga. Bester Berliner Werfer waren der überragende Louis Olinde mit 17 und Simone Fontecchio mit zwölf Punkten.

Alba musste ohne den positiv auf das Coronavirus getesteten Trainer Aito Garcia Reneses antreten, ihn vertrat Assistent Israel Gonzalez. Zudem fehlten verletzungsbedingt Peyton Siva, Luke Sikma, Marcus Eriksson und Kapitän Niels Giffey. Dafür kehrte Center Ben Lammers nach wochenlanger Verletzungspause zurück. Trotz der fehlenden Leistungsträger startete Alba sehr gut in die Partie. Vor allem in der Defensive agierten die Gastgeber sehr engagiert und ließen den Bayern zunächst kaum gute Wurfmöglichkeiten. Zudem kam Alba immer wieder zu Ballgewinnen und lag somit von Beginn an in Führung. Mitte des zweiten Viertels lagen sie 28:20 vorn. Die Bayern blieben in der punktarmen ersten Hälfte aber dran, lagen in dieser aber nicht einmal in Führung.

Nach dem Seitenwechsel fielen bei Alba dann auch die Drei-Punkt-Würfe und die Berliner konnten sich wieder absetzen. Zeitweise wirkten die Bayern ratlos gegen die starke Berliner Defensivarbeit. Im letzten Viertel bauten die Gastgeber ihre Führung sechseinhalb Minuten vor dem Ende auf 20 Punkte aus (75:55). In der Schlussphase kamen die Bayern zwar wieder etwas heran, aber Alba ließ sich das nicht mehr nehmen.