Im Finale um die deutsche Basketball-Meisterschaft dürfen auch bei den Spielen in München Fans in die Halle. Wie der FC Bayern mitteilte, kann die dritte Partie der Best-of-five-Serie gegen Titelverteidiger Alba Berlin am Samstag (15 Uhr) aufgrund der niedrigen Inzidenz vor 1000 Zuschauern ausgetragen werden; das gilt auch für ein mögliches viertes Spiel am Sonntag (ebenfalls 15 Uhr). In Berlin sind bei den ersten beiden Spielen am Mittwoch und Donnerstag (jeweils 20.30 Uhr) 1450 bzw. 2000 Zuschauer zugelassen.