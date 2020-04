Geisterspiele an wenigen Orten

Die Basketball-Bundesliga erwägt im Falle einer Fortsetzung der seit Mitte März unterbrochenen Saison Spiele an nur wenigen Orten. "Wenn wir die Saison beenden, dann sicher nur an einigen Hubs", sagte BBL-Geschäftsführer Stefan Holz. Wegen der Folgen der Corona-Krise sei eine Durchführung des regulären Spielplans "mit Reisen quer durch die Republik" undenkbar. "Man würde sich dann wohl einen Ort im Norden, einen in der Mitte und einen im Süden des Landes suchen", sagte Holz. Die Spiele würden unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden.