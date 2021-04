Am Osterwochenende sind die Legionäre Regensburg mit zwei Siegen bei den Tübingen Hawks erfolgreich in die neue Saison der Baseball-Bundesliga gestartet. In der ersten Partie schaffen es die Tübinger, nach einem 0:9-Rückstand noch auf 10:11 zu verkürzen. In der Schlussphase sorgten die Legionäre Regensburg dann aber für einen 15:10-Sieg. Das zweite Spiel wurde beim Stand von 18:0 für die Oberpfälzer aufgrund der Mercy-Rule nach dem vierten Inning vorzeitig beendet.