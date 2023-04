Pitcher Max Scherzer muss nach dem Wirbel um eine klebrige Substanz an seiner Hand und seinem Handschuh in der Major League Baseball (MLB) lange zuschauen. Die Liga sperrte den Topspieler der New York Mets nach den Vorfällen im Duell mit den Los Angeles Doggers (5:3) für zehn Spiele. Der 38-Jährige bestritt die Vorwürfe, er kann das Urteil noch anfechten. Speziell wurde ihm zur Last gelegt, gegen das Verbot von Fremdsubstanzen verstoßen zu haben. Dabei geht es um das Haftmittel Kolophonium, das der Hand Grip gibt, wodurch der Wurf präziser wird. "Ich habe ihnen gesagt, dass ich beim Leben meiner Kinder schwöre, dass ich nichts anderes benutze", sagte er zum Gespräch mit den Unparteiischen. Pitcher dürfen bestimmte Haftmittel nutzen, jedoch nur in dosierter Menge. Dafür gibt es Richtlinien, auch Kolophonium darf nicht "exzessiv" verwendet werden. Bei einem Regelverstoß ist eine automatische Zehn-Spiele-Sperre die Folge.