Mit Mühe hat Baseball-Bundesligist Regensburg Legionäre das Halbfinale um die deutsche Meisterschaft erreicht. Die Mannschaft von Tomas Bison gewann bei den Stuttgart Reds am Samstag die vorentscheidende dritte Partie, Spiel Nummer vier der Best-of-five-Serie am Sonntag zog sich jedoch über 13 Innings hin, ehe die Legionäre als Sieger feststanden (7:6). Weil die Nordstaffel pandemiebedingt derzeit noch die Punkterunde ausspielt, treffen die Legionäre schon im Halbfinale auf den Gruppensieger der eigenen Süd-Staffel, die Heidenheim Heideköpfe. Diese bezwangen die München-Haar Disciples glatt in drei Spielen, die dritte Partie fiel mit 12:0 für den Favoriten deutlich aus. Die Halbfinalserie beginnt am übernächsten Wochenende mit zwei Spielen in Heidenheim.