Die Toronto Blue Jays aus Kanada werden ihre Spiele in der Major League Baseball im US-Bundesstaat Minnesota bestreiten. "Wir sind sehr dankbar, dass wir in dieser Saison ein Zuhause in Buffalo haben", erklärte Klubpräsident Mark Shapiro am Freitag in einer Mitteilung. Kanadas Regierung hatte die Pläne der Baseball-Liga durchkreuzt und den Blue Jays in der Corona-Krise eine Ausnahmegenehmigung für deren Heimspiele verweigert. Seitdem war das Team auf der Suche nach einem Stadion.