Die Siegesserie der deutschen Badmintonprofis Mark Lamsfuß und Isabel Lohau () ist im WM-Halbfinale gerissen, mit Mixed-Bronze hat das Duo dafür eine historische Medaille gewonnen. Die Europameister unterlagen am Samstag in Tokio den Japanern Yuta Watanabe/Arisa Higashino 8:21, 6:21. Der dritte Platz wurde nicht ausgespielt. "Wir haben in dieser Woche wahnsinnige Spiele gemacht und auf einem sehr hohen Niveau gespielt. Heute war leider ein bisschen die Luft raus, und unsere Gegner haben gnadenlos ihr Spiel durchgezogen", sagte Lamsfuß: "Trotzdem haben wir gezeigt, dass wir zu den Besten gehören." Die Top-Paarung aus Wipperfeld und Bischmisheim hatte sich durch den Dreisatzsieg am Freitag gegen die Weltranglistensiebten Tang Chun Man und Tse Ying Suet aus Hongkong die erste deutsche WM-Mixed-Medaille gesichert. Bundestrainer Detlef Poste sagte: "Die Niederlage müssen wir noch verdauen - und dann unbedingt die Medaille und viele weitere gute Leistungen würdigen und feiern." Für den Deutschen Badminton-Verband, der bislang nur WM-Medaillen im Fraueneinzel gewann, ist es der erste Podiumsplatz seit elf Jahren.