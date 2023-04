Mit einer 1:6-Niederlage am Samstag gegen den Tabellendritten Bischmisheim und einem 5:2-Erfolg am Sonntag gegen Schlusslicht Offenburg hat der Badminton-Erstligist TSV Neuhausen-Nymphenburg die Saison abgeschlossen und vor dem punktgleichen 1. BC Beuel Platz sieben belegt. Mit diesem Ergebnis und nicht zuletzt mit dem von seinem Kader in der Rückrunde gezeigten Einsatz war Teammanager Philipp Blonck "sehr zufrieden", wie er resümierte, gerade weil zum Ligaverbleib diesmal sogar der neunte und damit vorletzte Tabellenplatz gereicht hätte. Denn schon seit etlichen Wochen stand fest, dass sich weder ein Team aus der Süd- noch aus der Nordgruppe der zweiten Liga zum Aufstieg in die Beletage bereit erklären und der BC Offenburg als abgeschlagener Letzter sich daraus zurückziehen würde. "Unsere oberste Prämisse ist, das Team zu erhalten", sagt Blonck nun mit Blick auf die nächste Saison, in der dann nur noch neun anstatt zehn Mannschaften in der ersten Liga vertreten sein werden.