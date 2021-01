Badminton-Bundestrainerin Cheng Wen-Hsing ist bei den Thailand Open positiv auf Corona getestet worden und befindet sich seit Mittwoch in Quarantäne in einem Krankenhaus in Bangkok. Die Taiwanesin, die am Olympiastützpunkt in Saarbrücken arbeitet, war zunächst am Dienstag bei einem PCR-Test positiv auf das Virus getestet worden. Am Mittwoch erfolgte ein Bluttest, bei der der IgM-Wert, der Infektionen anzeigt, zu hoch war. "Ich kann mir das nicht erklären", sagte Cheng, 38, die sich nach eigenen Angaben in der Bubble in Thailand wie auch die Spieler streng an die Sicherheitsmaßnahmen gehalten hat.