Tennis: Nach einem Coronafall in einem Spielerhotel für die Australian Open in Melbourne müssen sich die Teilnehmer, Offiziellen und Mitarbeiter in die häusliche Isolation begeben. Das gab der Premierminister des zuständigen Bundesstaates Victoria, Dan Andrews, am Mittwoch bekannt. Insgesamt handelt es sich demnach um rund 500 bis 600 betroffene Personen.

Laut Andrews soll sich ein Mitarbeiter in einem der Quarantäne-Hotels in Melbourne mit dem Coronavirus infiziert haben. In mehreren Hotels in Melbourne waren insgesamt rund 1000 Personen aus dem Tennis-Umfeld untergebracht worden. Sie hatten sich dort in eine 14-tägige Quarantäne begeben.

Laut Andrews ist die Durchführung der Australian Open, die am kommenden Montag beginnen sollen, nicht betroffen. Wohl aber die derzeit laufenden sechs Vorbereitungsturniere in Melbourne. Das erste Grand-Slam-Turnier des Jahres war wegen der Corona-Pandemie um drei Wochen nach hinten verlegt worden.

Olympia: Die Olympia-Organisatoren in Tokio haben ein 32-seitiges Handbuch mit Corona-Regeln für Spiele unter Pandemie-Bedingungen vorgestellt. Kernpunkt ist eine stark eingeschränkte Bewegungsfreiheit. In den zwei Wochen nach ihrer Ankunft dürfen sich Athleten und Betreuer nur in der Unterkunft, an Wettkampf- und Trainingsstätten sowie wenigen bestimmten Orten aufhalten; ihre Pläne müssen sie vorab melden. Neben den üblichen Maßnahmen (Maskenpflicht, Coronatests, Warn-App, Hygieneregeln) sollen die Aktiven keine öffentlichen Verkehrsmittel nutzen. Ob Zuschauer zugelassen werden, ist offen; wenn ja, sollen diese nicht singen oder anfeuern, sondern höchstens klatschen.

In den kommenden Wochen sollen detaillierte Handbücher für die Delegationen, Helfer und Medienvertreter veröffentlicht und präzisiert werden. Es bedürfe "Flexibilität und Verständnis", sagte IOC-Olympia-Direktor Christophe Dubi. Im April werde eine weitere Version des Handbuchs erstellt, im Juni die letzte. Wegen der bedenklichen Corona-Lage in Japan und vielen anderen Ländern halten sich Zweifel, ob Olympia und Paralympics wie geplant stattfinden. Japans Regierung und das IOC werden nicht müde zu betonen, dass die Spiele am 23. Juli eröffnet würden. Geht es nach der großen Mehrheit der Bürger, sollten sie entweder nochmals verschoben oder abgesagt werden.