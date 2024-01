Australian Open:Sinner schlägt Djokovic und steht im Finale

Der Italiener Jannik Sinner hat Titelverteidiger Novak Djokovic im Halbfinale der Australian Open besiegt und erstmals bei einem Grand-Slam-Turnier das Endspiel erreicht. Sinner setzte sich am Freitag in Melbourne gegen den serbischen Weltranglisten-Ersten etwas überraschend mit 6:1, 6:2, 6:7 (6:8), 6:3 durch. Für Djokovic, der die Australian Open zehnmal gewonnen hat, war es die erste Halbfinal-Niederlage bei seinem Lieblingsturnier überhaupt. Sinner verwandelte nach 3:22 Stunden seinen zweiten Matchball. Im Finale am Sonntag bekommt es Sinner entweder mit Alexander Zverev oder dem Russen Daniil Medwedew zu tun. Die beiden Erzrivalen stehen sich ab 9.30 Uhr (MEZ/Eurosport) im zweiten Halbfinale gegenüber.